Conte al Napoli: concentrazione massima, niente cali dopo lo scudetto

By Emanuela Menna
Antonio Conte ieri è tornato a farsi sentire sui social, ma la sostanza non cambia: dal ritiro di Dimaro fino a quello in Abruzzo, il messaggio è chiaro, il Napoli non deve sentirsi già arrivato e non può permettersi cali di attenzione. Un avviso a tutti, non solo ai calciatori ma anche allo staff, ai tifosi e all’ambiente.

Conte ribadisce che si tratta di un progetto triennale, iniziato un’estate fa e che non viene stravolto dallo scudetto vinto subito. La squadra oggi è più completa, pronta per le diverse competizioni, anche se mancano ancora due-tre acquisti sul mercato (due esterni, un centrocampista e forse un attaccante).

In campo si ripartirà da un Napoli ibrido e adattabile. Nell’amichevole con l’Olympiakos si è vista quella che probabilmente sarà la formazione titolare contro il Sassuolo: dentro De Bruyne e senza un esterno offensivo puro. L’ultima settimana servirà a consolidare certezze, mentre il campionato incombe, con uno scudetto sulla maglia e un Lukaku in meno per qualche settimana.

Fonte: Il Mattino

