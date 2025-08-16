Chiesa: “Parleremo con il Liverpool, ma sono sincero: io sono felice qua”

Federico Chiesa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Bournemouth 4-2, dedicando il gol a Diogo Jota e commentando anche il suo futuro. Le sue parole riportate da Gianluca Di Marzio:

Factory della Comunicazione

“Io parto dal pensiero dopo il gol: è andato a Diogo, a suo fratello e alla sua famiglia. Oggi è stato veramente molto toccante: finire la partita vincendo così è stata una grande emozione.

Il mister mi ha dato una chance e mi ha sempre dato parole di incoraggiamento. Parleremo con il Liverpool, ma sono sincero: io sono felice qua. Gioco in una delle squadre più forti del mondo: devo aspettare ed essere pronto come stasera, devo dimostrare che posso giocare in questa squadre. Ripeto, il mister si è comportato con me molto bene in questi mesi“.