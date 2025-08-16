C’è l’offerta di Manna per l’under 21 francese Diouf, il Lens pone una condizione

Riporta TMW che la valutazione iniziale del Lens si aggira sui 23/25 milioni di euro, dato che Diouf interessa fortemente anche da alcuni club della Premier League che offrivano 18mln subito sui 20. La distanza non è molta, ma balla anche una percentuale sulla futura rivendita. Si tratta infatti di un profilo importante, Under 21 francese e nell’ultima stagione punto fermo del Lens, ma già nel 2023 è eletto Miglior Giovane della Stagione di UEFA Europa Conference League col Basilea.