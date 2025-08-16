Biazzo: “Lucca mi ha impressionato”

Ecco le parole del giornalista Salvatore Biazzo, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso del programma “Il Castello dei Campioni”: “De Bruyne ha realizzato gol sia con il destro che con il sinistro, ha fatto almeno due assist importanti e si è trovato in ogni posizione del campo. Questo significa che ha un senso della posizione eccezionale. C’è un problema che non è solo del Napoli, ma anche di tutte le altre big del campionato. Il Napoli li ha oppure no gli attaccanti? Indubbiamente, sono andati via due giocatori importanti come Raspadori e Simeone.

Le alternative sono Lukaku, che ha una forma nuova rispetto all’anno scorso, e Lucca. Lucca l’ho seguito con molta attenzione, mi piaceva già in precedenza. Qui nel Napoli mi ha un po’ impressionato: non solo ha tentato il gol, ma è andato a smaccarsi e a fare contrasto. Guardate che questo è molto importante. Io starei attento a dare giudizi definitivi. La campagna acquisti del Napoli non è del tutto finita, e comunque ha calciatori a centrocampo e in attacco che hanno fatto un numero impressionante di gol, parlo ad esempio di Anguissa e McTominay. Se poi si pretende di vincere per 5-0 tutte le partite del prossimo campionato, allora aspetteremo invano”.