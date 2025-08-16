News

Addio a Pippo Baudo, gigante della TV italiana

È morto oggi a 89 anni il volto simbolo della televisione.

By Vincenzo Buono
++ È morto Pippo Baudo ++ (ANSA) – ROMA, 16 AGO – È morto stasera a Roma all’età di 89 anni Pippo Baudo. Simbolo della tv italiana, ha condotto tredici festival di Sanremo e decine di programmi di grande successo, da Canzonissima a Domenica in. La notizia, appresa dall’ANSA da fonti vicine alla famiglia, è stata confermata dal suo storico legale e amico fraterno, l’avvocato Giorgio Assumma. (ANSA).

