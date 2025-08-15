Un francese ed un inglese per il centrocampo del Napoli, entrambi under

Il Napoli alla ricerca del rinforzo a centrocampo, pare abbia puntato su due giovani, un francese ed un inglese, entrambi under. Il Corriere dello Sport scrive: “E così il primo dei nuovi nomi da tenere in considerazione: Diouf, francese di origini senegalesi, contratto con il Lens fino al 2028 e un futuro da decifrare. Nel senso che in questo momento non sono ancora stati accesi i contatti tra i club. È un’idea così come l’inglese Carney Chukwuemeka, 21 anni, in uscita dal Chelsea ma anche nel mirino della Juve. E soprattutto sono entrambi under: ottimi per l e liste”.

