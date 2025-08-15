Scavi di Pompei: famiglia di turisti rende omaggio a D10S

Una scena insolita e carica di significato si è verificata oggi lungo il viale che conduce agli Scavi di Pompei, affollato di turisti per il Ferragosto. Lo si legge su Il Mattino:
Una Famiglia di turisti stranieri in vacanza, passeggiava con i quattro figli, tutti vestiti con la storica maglia azzurra del Napoli, quella del numero 10 di Diego Armando Maradona.
Il gesto, semplice ma denso di simbolismo, ha suscitato la curiosità e l’emozione di numerosi passanti.
Alcuni si sono fermati per fotografare la scena, altri hanno sorriso con complicità.
Più che un richiamo calcistico, un vero e proprio omaggio alla figura di Maradona, ancora oggi amatissimo in tutto il mondo.
Lungo il viale e nonostante il caldo rovente di Ferragosto, l’immagine della famiglia si è trasformata in un piccolo tributo vivente al campione argentino, entrato da tempo nel pantheon affettivo della città di Napoli e non solo
In un contesto che unisce storia millenaria e mito contemporaneo, l’apparizione delle maglie azzurre a Pompei ha riportato alla memoria collettiva il legame profondo tra Maradona e il popolo napoletano.
Un legame che, evidentemente, continua a essere trasmesso anche alle nuove generazioni, non solo locali.