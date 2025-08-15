CalcioNapoliNews

Scavi di Pompei: famiglia di turisti rende omaggio a D10S

By Gabriella Calabrese
0
Una scena insolita e carica di significato si è verificata oggi lungo il viale che conduce agli Scavi di Pompei, affollato di turisti per il Ferragosto. Lo si legge su Il Mattino: 

Factory della Comunicazione

Una Famiglia di turisti stranieri in vacanza, passeggiava con i quattro figli, tutti vestiti con la storica maglia azzurra del Napoli, quella del numero 10 di Diego Armando Maradona.Potrebbe essere un'immagine raffigurante 5 persone, persone che giocano a football, persone che giocano a calcio e il seguente testo "โิตาซ BAEA pODcI 10 OPbil npooca 10%10 DPM TRERDONE 10 10 OPbl Pompei, omaggio a Maradona: famiglia straniera veste figli con la maglia del magliadelPibedeOr Pibe de Oro"
Il gesto, semplice ma denso di simbolismo, ha suscitato la curiosità e l’emozione di numerosi passanti.
Alcuni si sono fermati per fotografare la scena, altri hanno sorriso con complicità.
Più che un richiamo calcistico, un vero e proprio omaggio alla figura di Maradona, ancora oggi amatissimo in tutto il mondo.
Lungo il viale e nonostante il caldo rovente di Ferragosto, l’immagine della famiglia si è trasformata in un piccolo tributo vivente al campione argentino, entrato da tempo nel pantheon affettivo della città di Napoli e non solo
In un contesto che unisce storia millenaria e mito contemporaneo, l’apparizione delle maglie azzurre a Pompei ha riportato alla memoria collettiva il legame profondo tra Maradona e il popolo napoletano. 
Un legame che, evidentemente, continua a essere trasmesso anche alle nuove generazioni, non solo locali.
Potrebbe piacerti anche
News

Trascina Napoli: la “vecchia guardia” risponde presente

News

R. Insigne sul fratello: “Scherza dicendo ‘sono disoccupato, vengo a vedere le…

News

Coppa Italia, Sassuolo–Catanzaro 1-0 (1-0): decide Doig, neroverdi avanti in Coppa…

News

Coppa Italia, Empoli-Reggiana 1-1 (0-1)(3-0 d.c.r.): i toscani passano ai rigori

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.