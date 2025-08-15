Scavi di Pompei: famiglia di turisti rende omaggio a D10S

Una scena insolita e carica di significato si è verificata oggi lungo il viale che conduce agli Scavi di Pompei , affollato di turisti per il Ferragosto. Lo si legge su Il Mattino:

Una scena insolita e carica di significato si è verificata oggi lungo il viale che conduce agli Scavi di Pompei , affollato di turisti per il Ferragosto. Lo si legge su Il Mattino:

e

Il gesto, semplice ma denso di simbolismo, ha suscitato la curiosità e l’emozione di numerosi passanti.

Alcuni si sono fermati per fotografare la scena, altri hanno sorriso con complicità.

Alcuni si sono fermati per fotografare la scena, altri hanno sorriso con complicità.

Più che un richiamo calcistico, un vero e proprio omaggio alla figura di Maradona , ancora oggi amatissimo in tutto il mondo.

Più che un richiamo calcistico, un vero e proprio omaggio alla figura di Maradona , ancora oggi amatissimo in tutto il mondo.