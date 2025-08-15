R. Insigne sul fratello: “Scherza dicendo ‘sono disoccupato, vengo a vedere le tue partite’ “

L’attaccante dell’Avellino Roberto Insigne ha rilasciato un’intervista al giornale Il Mattino parlando del rapporto con il fratello “più famoso” scherzando sul fatto che sia ancora senza squadra: “E lui scherza dicendo ‘sono disoccupato, vengo a vedere le tue partite’”.

Factory della Comunicazione

“Ho iniziato qui che ero giovane, ora non sono vecchio ma qualche campionato vinto sulle spalle ce l’ho. Fare la serie B a 21 anni o 31 cambia tutto. Prima ero io a chiedere consigli ai compagni più grandi, ora posso trasmettere qualcosa di positivo nello spogliatoio. – prosegue Insigne – Quando è arrivata la chiamata dell’Avellino non ci ho pensato nemmeno mezzo secondo. C’erano altre squadre interessate a me, ma a quel punto non ho preso in considerazione più niente che non fosse questa opzione. Ero in debito con questa piazza”.

“La squadre da temere è il Palermo, per il mercato che ha fatto è già pronto non solo per la promozione ma anche per la serie A l’anno successivo. Faranno un campionato a parte- conclude l’attaccante – Sono curioso di vedere la Juve Stabia che l’anno scorso ha fatto un ottimo campionato e poi bisogna vedere come partono le squadre retrocesse dalla A. Ma la serie B è campionato particolare: è sempre strano e ricco di sorprese”.