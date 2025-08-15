NewsCalcio

R. Insigne sul fratello: “Scherza dicendo ‘sono disoccupato, vengo a vedere le tue partite’ “

Ecco le sue parole

By Vincenzo Buono
L’attaccante dell’Avellino Roberto Insigne ha rilasciato un’intervista al giornale Il Mattino parlando del rapporto con il fratello “più famoso” scherzando sul fatto che sia ancora senza squadra: “E lui scherza dicendo ‘sono disoccupato, vengo a vedere le tue partite’”.

“Ho iniziato qui che ero giovane, ora non sono vecchio ma qualche campionato vinto sulle spalle ce l’ho. Fare la serie B a 21 anni o 31 cambia tutto. Prima ero io a chiedere consigli ai compagni più grandi, ora posso trasmettere qualcosa di positivo nello spogliatoio. – prosegue Insigne – Quando è arrivata la chiamata dell’Avellino non ci ho pensato nemmeno mezzo secondo. C’erano altre squadre interessate a me, ma a quel punto non ho preso in considerazione più niente che non fosse questa opzione. Ero in debito con questa piazza”.

La squadre da temere è il Palermo, per il mercato che ha fatto è già pronto non solo per la promozione ma anche per la serie A l’anno successivo. Faranno un campionato a parte- conclude l’attaccante – Sono curioso di vedere la Juve Stabia che l’anno scorso ha fatto un ottimo campionato e poi bisogna vedere come partono le squadre retrocesse dalla A. Ma la serie B è campionato particolare: è sempre strano e ricco di sorprese”.

