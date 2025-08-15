Politano: “Felici di aver chiuso cosi, vogliamo ripartire forte”
A fine partita l’esterno di Conte, come si legge su Il Corriere dello Sport, commenta la sfida e traccia il bilancio di un mese intenso di lavoro prima dell’inizio della prossima stagione: «Sono molto contento per il gol. Il bilancio è positivo. Siamo felici di aver chiuso così, adesso ci riposiamo qualche giorno perché ce lo meritiamo e da lunedì prossimo penseremo al Sassuolo». La partita è stata vera, soprattutto nei primi minuti. Falli, interruzioni, anche un pizzico di nervosismo.
Politano a Radio Crc sottolinea proprio lo spirito con cui le due squadre sono scese in campo: «Abbiamo finito bene questo ritiro con una bella vittoria contro una squadra tosta che andava forte su tutti i palloni, soprattutto nel primo tempo, ma ci sta, fa parte del gioco».
«C’è tanta voglia di iniziare la stagione ma ripeto ora serve anche riposarsi dopo tanti giorno di ritiro. Meritiamo anche noi un po’ di relax e poi da lunedì si riparte. Abbiamo voglia di partire forte di fare subito bene», ha concluso.