Politano: “Felici di aver chiuso cosi, vogliamo ripartire forte”

Un gol dei suoi, la specialità della casa, il tiro a giro col mancino dal vertice destro dell’area di rigore per sbloccare l’amichevole contro l’Olympiacos. Matteo Politano firma la prima delle due reti del Napoli per l’ultimo test internazionale degli azzurri al Patini di Castel di Sangro.

A fine partita l’esterno di Conte, come si legge su Il Corriere dello Sport, commenta la sfida e traccia il bilancio di un mese intenso di lavoro prima dell’inizio della prossima stagione: «Sono molto contento per il gol. Il bilancio è positivo. Siamo felici di aver chiuso così, adesso ci riposiamo qualche giorno perché ce lo meritiamo e da lunedì prossimo penseremo al Sassuolo». La partita è stata vera, soprattutto nei primi minuti. Falli, interruzioni, anche un pizzico di nervosismo. Politano a Radio Crc sottolinea proprio lo spirito con cui le due squadre sono scese in campo: «Abbiamo finito bene questo ritiro con una bella vittoria contro una squadra tosta che andava forte su tutti i palloni, soprattutto nel primo tempo, ma ci sta, fa parte del gioco».

Il Napoli è partito con De Bruyne accanto ai tre centrocampisti dello scudetto, i Fab Four che Conte sta cercando di far coesistere. Nella ripresa, con l’uscita di Lucca, KDB ha fatto anche la punta per qualche minuto: «Soluzioni diverse per il Napoli? Il mister sta cercando di trovare alternative al 4-3-3 ma anche a questo modulo con quattro centrocampisti. Noi dobbiamo sempre dare il massimo, poi decide sempre il mister chi gioca e chi no»