Paolantoni in pelliccia a Ferragosto: promessa da Scudetto mantenuta sul lungomare di Napoli
Scudetto vinto, promessa mantenuta. L’attore Francesco Paolantoni, come annunciato nelle scorse ore sui suoi profili social, si è presentato alle ore 13 di oggi, Ferragosto, sul lungomare di Napoli indossando una pelliccia. Il comico napoletano ha così onorato la scommessa-promessa fatta in diretta televisiva allo show di Fabio Fazio, Che tempo che fa. Il tutto era legato alla vittoria dello scudetto del Napoli.
«Merita il pubblico delle grandi occasioni!» il commento della trasmissione Che tempo che fa alla notizia pubblicata ieri da Paolantoni su Instagram. Dello stesso tenore il commento di Fabio Fazio: «Grande Francesco! Un uomo tutto di un pezzo…a meno che non si sciolga…Sei il nostro orgoglio!».
Oggi, per l’occasione, un gruppo di fan di Paolantoni ha atteso il suo arrivo sul lungomare di Napoli, precisamente in piazza Vittoria, per assistere allo show-post scudetto del comico.
Non è la prima volta che Paolantoni sfila nudo sul lungomare.
Anche per il precedente scudetto azzurro, l’attore aveva detto: «Se il Napoli vince lo scudetto, giro in strada nudo mangiando pasta e patate». Anche in quel caso promessa mantenuta.
Fonte: Il Mattino