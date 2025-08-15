Paolantoni in pelliccia a Ferragosto: promessa da Scudetto mantenuta sul lungomare di Napoli

Scudetto vinto, promessa mantenuta. L’attore Francesco Paolantoni, come annunciato nelle scorse ore sui suoi profili social, si è presentato alle ore 13 di oggi, Ferragosto, sul lungomare di Napoli indossando una pelliccia. Il comico napoletano ha così onorato la scommessa-promessa fatta in diretta televisiva allo show di Fabio Fazio, Che tempo che fa. Il tutto era legato alla vittoria dello scudetto del Napoli.