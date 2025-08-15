NewsCalcioMercato

Napoli, per la mediana ritorna il nome di Sudakov, ma c’è un ostacolo

By Emilia Verde
Il Napoli è ancora alla ricerca del rinforzo a centrocampo, e a tal proposito, torna in auge il nome di Giorgi Sudakov. Il Corriere dello Sport scrive: “La lista dei giocatori che il Napoli sta seguendo in mediana è molto lunga: nell’ultimo periodo c’è finito ancora Giorgi Sudakov, ventiduenne talento ucraino dello Shakhtar che però ha caratteristiche più offensive che fisiche, cioè quelle che al momento sembrano più congeniali alle esigenze. Tra l’altro, ha un’offerta importante del Benfica: insomma, situazione che gradualmente va sfumando”.

