Napoli, Meret e Debora Romano annunciano la seconda gravidanza: “Ti aspettiamo tutti con il cuore pieno d’amore”

By Emanuele Arinelli
Concluso il ritiro estivo con il Napoli, Alex Meret ha voluto condividere con i tifosi un momento speciale fuori dal campo. Il portiere azzurro, insieme alla compagna Debora Romano, ha annunciato su Instagram che la famiglia è pronta ad allargarsi, è in arrivo il secondo figlio.

Attraverso un post su Instagram, la coppia ha pubblicato una foto insieme al piccolo Dani, nato nel 2022, e con Debora che mostra l’ecografia del nuovo bebè in arrivo. Ad accompagnare la foto di famiglia, una dedica dolcissima:

 

“La vita ci ha sorriso di nuovo, saremo presto in quattro. Dani diventerà un fratellino maggiore e siamo sicuri sarà un coccolone incredibile. Ti aspettiamo tutti con il cuore pieno d’amore”.

 

fonte ilmattino

