NewsCalcioMercato

Musah preferirebbe la Serie A, il Napoli ci prova, il Nottingham insiste

By Emilia Verde
0

Per il centrocampo, il Napoli ha individuato più di un nome, tra questi c’è Yunus Musah, ma nella trattativa col Milan si è inserito il Nottingham. Il Corriere dello Sport scrive: “Poi, i soliti: innanzitutto Yunus Musah, profilo forte, profilo che piace da tempo perché in possesso di tutte le caratteristiche ricercate. I problemi relativi a questo americano finito anche nei radar del solito Nottingham, tra l’altro pronto a offrire 30 milioni, sono l’età – 22 anni, non è un under – e la valutazione: ritenuta eccessiva dal Napoli. Ma il giocatore preferirebbe la destinazione Serie A. Fabio Miretti, 21 anni, nel frattempo è stato bloccato dalla Juve. E si è anche infortunato in amichevole: lesione muscolare”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Roberto Insigne senza l’etichetta! “Non sono più….il fratello di…

News

Un francese ed un inglese per il centrocampo del Napoli, entrambi under

News

“Buon Ferragosto a tutti i nostri tifosi nel mondo”, gli auguri del…

News

Napoli, per la mediana ritorna il nome di Sudakov, ma c’è un ostacolo

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.