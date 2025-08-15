Musah preferirebbe la Serie A, il Napoli ci prova, il Nottingham insiste

Per il centrocampo, il Napoli ha individuato più di un nome, tra questi c’è Yunus Musah, ma nella trattativa col Milan si è inserito il Nottingham. Il Corriere dello Sport scrive: “Poi, i soliti: innanzitutto Yunus Musah, profilo forte, profilo che piace da tempo perché in possesso di tutte le caratteristiche ricercate. I problemi relativi a questo americano finito anche nei radar del solito Nottingham, tra l’altro pronto a offrire 30 milioni, sono l’età – 22 anni, non è un under – e la valutazione: ritenuta eccessiva dal Napoli. Ma il giocatore preferirebbe la destinazione Serie A. Fabio Miretti, 21 anni, nel frattempo è stato bloccato dalla Juve. E si è anche infortunato in amichevole: lesione muscolare”.

