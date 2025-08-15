NewsCalcioIn Evidenza

Mercato Napoli, primi contatti per Diouf del Lens

By Simona Marra
Primi contatti tra il Napoli e il Lens per Andy Diouf. I club si incontreranno nuovamente nella giornata di domani.

 

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sui suoi profili ufficiali  “Il Napoli ha messo nel mirino Andy Diouf. Ci sono stati primi contatti tra il club azzurro e il Lens. Nella giornata di domani, 16 agosto, le parti avranno un nuovo incontro per parlare del giocatore classe 2003.

Diouf può essere per la formazione di Antonio Conte il centrocampista under da inserire in lista senza fare prima una cessione. Il francese è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione del Lens.

L’ex Basilea e Rennes ha terminato la stagione con i rosso-oro totalizzando 37 presenze, 1 gol e 2 assist.

Antonio Conte cerca un centrocampista solido e giovane, due caratteristiche che Diouf soddisfa alla perfezione”.

