Mercato, colpo in arrivo per il futuro del Napoli

By Filippo Maria Aiello
Il Napoli è in procinto di attuare un colpo in prospettiva, per il futuro. Si tratta di Ozder Ozcan, centravanti turco classe 2007che gioca nell’Igdir FK. Di seguito le parole di Matteo Moretti attraverso la piattaforma Youtube:

“Si tratta di una prima punta e arriverà in prestito con diritto di riscatto. Parliamo di un acquisto in prospettiva per il settore giovanile del Napoli. A meno di cambiamenti, sarà presto un nuovo calciatore della SSC Napoli: la trattativa di fatto è verbalmente chiusa, mancano solo le firme ma la trattativa è più che ben indirizzata”

