Mercato, ADL e Conte insieme a Ischia per decidere gli ultimi colpi

By Simona Marra
Ci sarà un colpo grosso. O almeno a questo sta lavorando De Laurentiis in queste ore. In attesa del verdetto di Lukaku che potrebbe cambiare (ma è difficile) lo scenario del mercato.

Oggi il patron azzurro e Conte saranno ancora assieme, a Ischia, per il Ferragosto. E parleranno delle ultime mosse. Il Napoli ha, con saggezza, riservato l’ultima parte del budget sulla grande occasione made in Premier. E, come scrive Il Mattino, le piste sondate sono quelle di Zinchenko dell’Arsenal, Chiesa del Liverpool e Zirkzee del Manchester United. Ma guai a pensare e a escludere nuovi nomi.
In Inghilterra, dove il campionato inizia in queste ore, ora è il momento delle svendite. La scorsa estate, McTominay, Lukaku e Gilmour arrivarono proprio seguendo questa scia.
Dunque, pazienza. Ce l’ha il Napoli, ce l’ha Conte e tutto l’ambiente deve saper attendere.
