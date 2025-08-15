Senza categoriaCalcioMercato

L’ultimo nome sul taccuino di Manna: Andy Diouf

By Filippo Maria Aiello
0

Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio è intervenuto durante la trasmissione per parlare degli ultimi giorni di mercato, soprattutto per quel che concerne il Napoli, che ha messo nel

Factory della Comunicazione

“Il Napoli ha messo nel mirino Andy Diouf. Ci sono stati primi contatti tra il club azzurro e il Lens. Nella giornata di domani, 16 agosto, le parti avranno un nuovo incontro per parlare del giocatore classe 2003. Diouf può essere per la formazione di Antonio Conte il centrocampista under da inserire in lista senza fare prima una cessione”.

 

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Alfonso Stellittano, agente Diouf: “Ha doti fisiche e tecniche, ma soprattutto…

News

Fali Ramadani ha un appuntamento con Manna in queste ore, per un azzurro. Chiesa ha…

News

Dai social i saluti degli azzurri che hanno lasciato il ritiro abruzzese

News

Mercato, colpo in arrivo per il futuro del Napoli

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.