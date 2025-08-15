NewsCalcioMercato

Le condizioni di Lukaku stuzzicano l'idea di un nuovo innesto in attacco

I l Napoli saluta Castel di Sangro con Milinkovic-Savic in più, Raspadori e Simeone in meno, e il dubbio sulle condizioni di Lukaku. Dov e va essere una fase di valutazioni dopo la serie di colpi messi in fila prima e durante il ritiro a Dimaro e così è stato: colloqui, contatti, call e soprattutto riflessioni. Qualcosa è cambiato dopo l’adios di Jack in direzione Atletico, ma l’evento decisivo dell’intero periodo è stato l’accordo di Ndoye con il Nottingham Forest: è stato lo snodo che ha poi orientato le nuove strategie di mercato. Ora, tra l’altro, è subentrata inevitabilmente un po’ d’ansia innescata dall’infortunio di Rom: l’esito degli esami e i tempi di recupero potrebbero anche stuzzicare l’idea di un nuovo innesto in attacco. Di questo e di molto altro parleranno nei prossimi giorni De Laurentiis e Conte: presidente e allenatore, infatti, trascorreranno i giorni di pausa insieme a Ischia con le famiglie, come ormai abitudine consolidata. Fonte: CdS

