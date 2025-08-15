NewsCalcioIn Evidenza

Il Siviglia augura buon compleanno a Juanlu, molti tifosi lo salutano

By Simona Marra
Juanlu Sanchez compie oggi 23 anni. Sui social il suo club, il Siviglia, gli ha dedicato un post di auguri. Tantissimi i commenti da parte dei tifosi spagnoli, molti già rassegnati all’idea di doverlo salutare a breve. Molti messaggi, come scrive Tuttonapoli, sono quasi di addio più che di auguri per il compleanno. La trattativa prosegue.

 

Intanto questa mattina il giocatore si è allenato regolarmente in squadra e ha ricevuto anche gli auguri dai compagni.

 

 

