il Patini sembra Hollywood: tris d’assi napoletani e il re Toni

By Simona Marra
Tribuna da Oscar. Amichevole internazionale stile Champions, il Patini sembra Hollywood, è la grande risposta al Sinigaglia di Como, c’è l’uomo in più: 7.200 spettatori, sold out come da copione, e l’interpretazione memorabile del maestro Toni Servillo, uno dei più grandi attori italiani di sempre, un mito, un tifoso in trasferta al seguito del Napoli.

Emozione vera, selfie, sorrisi per tutti: Servillo, come scrive il CdS, aggiunge la magia e la grande bellezza a un’atmosfera da ultimo giorno di scuola, con la squadra che saluta Castel di Sangro dopo quindici giorni di lavoro durissimo e sei sfide.

 

Non solo Servillo, però, nella tribuna-cinema del Patini: ci sono anche Ciro Priello, uno dei padri fondatori e delle menti brillanti di The Jackal, Fabio de Caro e Christian Giroso, entrambi protagonisti della serie cult Gomorra. Tris d’assi napoletani. E il re Toni.
