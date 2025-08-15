Fali Ramadani ha un appuntamento con Manna in queste ore, per un azzurro. Chiesa ha Fali come agente

L’argomento è il destino di Hasa, che il Napoli ha preso dal Lecce ma che rischia di essere ancora ai margini. Gli azzurri lo vorrebbero girare in prestito in serie A, Ramadani spinge per una serie B da titolare in una società prestigiosa. Dunque, c’è da discutere perché Hasa dopo i sei mesi senza vedere mai il campo, vorrebbe giocare. E Ramadani è anche l’agente di Chiesa: nessuno può garantire al Napoli che i Reds lo daranno via nelle ultime ore di mercato, ma di sicuro se il Liverpool lo cede sarà solo dopo il 28 agosto.

Chiesa e il Napoli hanno parlato già: l’esterno è pronto pure a rinunciare a parte del suo ingaggio attuale pur di tornare a essere protagonista. Ma la ricerca va avanti, ovvio: Zinchenko, vi raccontiamo da tempo, è uno di quelli nel listone che Conte e De Laurentiis condividono all’unisono. Anche il Milan è entrato in ballo. Fonte: Il Mattino