Dai social i saluti degli azzurri che hanno lasciato il ritiro abruzzese

l Napoli chiude il ritiro di Castel di Sangro con una vittoria. Nell’ultima amichevole estiva, gli azzurri hanno vinto contro l’Olympiacos 2-1, regalando ai tifosi presenti allo stadio Patini una prestazione convincente e tanti applausi.

Al termine del match, diversi calciatori hanno salutato in qualche modo la località abruzzese che li ha ospitati nelle ultime settimane. Matteo Politano, tra i più attivi e brillanti in campo e autore del primo gol contro la squadra greca, ha scritto su Instagram: “Il modo migliore per finire questo ritiro. Adesso si comincia a fare sul serio”. Parole che sintetizzano il clima nello spogliatoio: tanta voglia di trasformare il lavoro estivo in risultati concreti.

Anche Kevin De Bruyne ha voluto mandare un segnale positivo postando una foto con la didascalia: “Good win!”.

Messaggio social anche per Pasquale Mazzocchi, che nonostante non sia sceso in campo durante l’amichevole ha voluto salutare il ritiro con un post su Instagram: “Preparazione 2025/2026. READY”.

A unirsi ai saluti anche il portiere Alex Meret, che ha scritto: “Secondo ritiro finito. Carichi per questa nuova stagione!”.

Infine Amir Rrahmani ha accompagnato il suo post con la scritta: “Pre-season”.