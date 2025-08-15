Coppa Italia, Sassuolo–Catanzaro 1-0 (1-0): decide Doig, neroverdi avanti in Coppa Italia

Buona la prima per il Sassuolo di Fabio Grosso, che al Mapei Stadium supera 1–0 il Catanzaro nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, guadagnando il pass per il turno successivo.

Una gara utile anche per testare la nuova rosa, rinnovata in estate con sei innesti e ancora in costruzione sul mercato. Dopo una prima fase di studio, la squadra neroverde ha preso in mano il controllo del gioco, trovando la rete decisiva alla mezz’ora.

Al 32′ l’azione che sblocca il match: Berardi inventa un filtrante che taglia la linea difensiva giallorossa e libera Doig, bravo a finalizzare con un preciso tiro al volo di sinistro che non lascia scampo a Pigliacelli.

Il primo tempo si chiude con il Sassuolo avanti di misura. Dopo un avvio bloccato e a ritmi contenuti, sono i padroni di casa a creare le occasioni migliori, soprattutto con Doig e Laurienté. Il Catanzaro si affaccia in avanti soprattutto su palla inattiva, ma senza riuscire a impensierire seriamente Turati.

Nella ripresa i neroverdi gestiscono il vantaggio ma faticano a chiudere la partita, lasciando spazio a un Catanzaro combattivo che crea almeno due occasioni nitide per il pareggio, in particolare con Iemmello e Pittarello.

Dalla panchina arrivano risposte incoraggianti, soprattutto sul piano dell’atteggiamento e della tenuta difensiva nei momenti di pressione.

Il Catanzaro esce a testa alta, penalizzato da qualche imprecisione sotto porta e da un pizzico di sfortuna nei momenti chiave. Per i giallorossi di Aquilani resta comunque una prestazione generosa, che potrà essere base utile per il lavoro nelle prossime settimane.

TABELLINO SASSUOLO-CATANZARO

MARCATORI: 32′ Doig (S)

SASSUOLO FORMAZIONE UFFICIALE (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné (84′ Iannoni), Boloca (68′ Lipani), Ghion (60′ Pinamonti); Berardi, Laurienté (68′ Pierini), Fadera (60′ Volpato). In panchina: Satalino, Zacchi, Murić, Candé, Mulattieri, Pieragnolo, Paz, Idzes, Moro, Alvarez. Allenatore: Fabio Grosso

CATANZARO FORMAZIONE UFFICIALE (4-3-2-1): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Brighenti (83′ Bettella), Di Chiara (83′ Favasuli); Petriccione (58′ Pittarello), Pontisso; Liberali (58′ D’Alessandro), Rispoli, Nuamah; Iemmello. In panchina: Marietta, Borrelli, Bashi, Volpi, Biasci, Alesi, Paura, Buso, Seha, Cissé. Allenatore: Alberto Aquilani

ARBITRO: Nicolò Turrini della sezione di Firenze

NOTE: AMMONITI:

A cura di Vincenzo Buono