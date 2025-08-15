Coppa Italia – Lecce /Juve Stabia 2-0 e Genoa/Vicenza 3-0: i tabellini

In campo per il primo turno di Coppa Italia o 32esimi di finale che dir si voglia. Dopo le due gare disputate nel tardo pomeriggio, la giornata continua con i match che mettono di fronte Lecce/Juve Stabia e Genoa/Vicenza.

Al Via del Mare ha la meglio la squadra di Eusebio di Francesco grazie alla rete di Krstovic su calcio di rigore al 27′ del primo tempo ed il raddoppio in pieno recupero di Kaba. Pugliesi in 10 per tutto il secondo tempo. Di seguito il tabellino del match in terra salentina:

Lecce: Falcone ©, Gaspar, Krstović (27’ st Camarda), Helgason (11’ st Morente), Banda, Kouassi (11’ st Veiga), Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel, Pierotti (37’ st Kaba), Pierret (11’ st Ramadani). A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Rafia, Berisha, N’Dri, Sottil, Gorter, Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Juve Stabia: Confente, Ruggero, Battistella (1’ st Pierobon), Bellich, Piscopo, Stabile (34’ st De Pieri), Carissoni, Candellone © (41’ st Maistro), Leone, Mannini (16’ st Burnete), Mosti (16’ st Cacciamani). A disposizione: Signorini, Boer, Buglio, Varnier, Baldi, D’Amore, Louati. Allenatore: Ignazio Abate

Marcatori: 27’ pt Krstović (Rig.), 50’ st Kaba

Espulsi: 49’ pt Banda

Arbitro: Giuseppe Mucera sez. di Palermo

Nell’altra gara, che ha visto di fronte Genoa/Vicenza, sono gli uomini di Vieira a fraseggiare ed imbucare alquanto agevolmente la retroguardia veneta con Carboni e Benassai nella prima frazione di gioco ed il tris firmato Stanciu nella ripresa. Di seguito il tabellino:

GENOA: Leali N., Norton-Cuffy B., Vasquez J., Marcandalli A. (dal 25′ st Ostigard L.), Martin A., Masini P., Stanciu N. (dal 35′ st Venturino L.), Carboni V. (dal 14′ st Junior Messias), Frendrup M., Gronbaek A. (dal 15′ st Malinovsky R.), Colombo L. (dal 25′ st Vitinha). A disposizione: Cuenca Martinez H. F., Ekhator J., Ellertsson M. E., Fini S., Junior Messias, Malinovsky R., Ostigard L., Sabelli S., Siegrist B., Sommariva D., Thorsby M., Venturino L., Vitinha Allenatore: Vieira P..

L.R. VICENZA: Massolo S., Leverbe M., Cuomo G., Sandon T., Benassai F., Cavion M. (dal 10′ st Rada A.), Carraro M., Vitale M. (dal 22′ st Pellizzari G.), Caferri L. (dal 22′ st Tribuzzi A.), Capello A. (dal 10′ st Stuckler D.), Morra C. (dal 33′ st Alessio F.). A disposizione: Alessio F., Basso M., Bianchi G., Fantoni N., Golin M., La Rosa F., Pellizzari G., Rada A., Rauti N., Stuckler D., Tribuzzi A., Vescovi M. Allenatore: Gallo F..

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi

Marcatori: al 40′ pt Carboni V. (Genoa) , al 45:00′ pt Benassai F. (Genoa) autogol, al 10′ st Stanciu N. (Genoa) .

Ammonizioni: al 30′ st Sandon T. (L.R. Vicenza).