Coppa Italia, Empoli-Reggiana 1-1 (0-1)(3-0 d.c.r.): i toscani passano ai rigori

Per i toscani, reduci dalla retrocessione in Serie B e affidati al nuovo tecnico Guido Pagliuca, si è trattato del primo test vero dopo una profonda rivoluzione estiva. Dall’altra parte, la Reggiana del confermato Davide Dionigi ha avuto l’occasione di misurarsi contro un avversario di categoria superiore, dopo un precampionato chiuso da imbattuta.

La gara ha offerto indicazioni importanti in vista dei rispettivi debutti in campionato, oltre a sancire il primo verdetto ufficiale della stagione.

Primo tempo: Reggiana cinica con Gondo, Motta decisivo su rigore

Primo tempo vivace al “Castellani” tra Empoli e Reggiana nella gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. A sbloccare il match sono gli ospiti al 13′: Tavsan sfonda sulla destra superando Carboni, il suo cross basso viene respinto da Guarino ma la palla resta viva e termina sui piedi di Gondo. L’attaccante granata non sbaglia e col destro batte Fulignati portando in vantaggio la Reggiana.

Al 18′ altra occasione per la formazione emiliana: Belardinelli perde un pallone sanguinoso in uscita, la Reggiana riparte in verticale con Gondo che serve Portanova. Il diagonale dell’ex Genoa sfiora il palo alla destra di Fulignati, ma l’azione viene successivamente fermata per posizione di fuorigioco del classe 2000.

Al 20′ arriva il primo vero squillo dell’Empoli, con un episodio chiave: su una conclusione di Shpendi, Papetti interviene con il braccio in area. L’arbitro assegna il calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Ilie, ma il centrocampista si fa ipnotizzare da Motta che intuisce e respinge, tenendo avanti i suoi.

Si va così all’intervallo con la Reggiana in vantaggio per 1–0. Gli uomini di Dionigi si mostrano compatti e pericolosi nelle ripartenze, mentre l’Empoli fatica a trovare ritmo e precisione nella costruzione del gioco, andando spesso in difficoltà in fase di impostazione.

Secondo tempo: Ilie pareggia, si va ai rigori

Nella ripresa la squadra di Pagliuca torna in campo con un piglio più aggressivo. Al 64′ arriva il pareggio: Ilie, protagonista in chiaroscuro nella prima frazione, si riscatta con un lob da posizione defilata che scavalca Motta, riportando l’equilibrio al “Castellani”.

Nei minuti finali entrambe le squadre provano a evitare i rigori, ma il punteggio non cambia. Al 90′ il direttore di gara manda le squadre direttamente ai tiri dal dischetto, come da regolamento per questa fase della Coppa Italia.

Rigori – L’Empoli è più freddo dal dischetto: Reggiana fuori dalla Coppa

La serie si apre con il gol di Belardinelli, che non sbaglia e porta subito avanti l’Empoli. Sul fronte opposto, Gondo si presenta dagli undici metri ma si fa ipnotizzare da Fulignati, che intuisce e respinge.

Elia realizza il secondo penalty per i padroni di casa, portando il parziale sul 2–0. Tocca a Marras per la Reggiana, ma anche il suo tentativo viene neutralizzato da uno strepitoso Fulignati.

Carboni ha la chance di chiudere i giochi per l’Empoli ma trova la risposta di Motta, che tiene accese le speranze degli emiliani. Tuttavia, Rover calcia alto il rigore successivo, mancando ancora il bersaglio.

È quindi Busiello ad avere il pallone del match: il calciatore non trema e firma il definitivo 3–0 che qualifica l’Empoli ai sedicesimi di finale.

TABELLINO EMPOLI-REGGIANA 1-1 (0-1)

EMPOLI (3-5-2) : Fulignati; Curto, Guarino, Carboni; Ebuhei (46′ Elia), Ignacchiti, Belardinelli; Ilie (84′ Yepes), Moruzzi (72′ Ceesay); Shpendi, Popov (84′ Busiello)

A Disp: Perisan, Versari, Indragoli, Moray, Bembnista, Baralla, Asmussen, Pasalic, Zanaga, Orlandi.

Allenatore: Guido Pagliuca.

REGGIANA (3-4-2-1) : Motta; Libutti, Papetti (83′ Quaranta), Bonetti; Rover, Reinhart (78′ Stulac) Bertagnoli (83′ Vallarelli), Bozzolan; Tavsan (68′ Marras), Portanova (78′ Conte); Gondo.

A Disp: Seculin, Enza, Meroni, Mendicino, Maisterra, Cavaliere.

Allenatore: Davide Dionigi.

ARBITRO : Sig. Calzavara di Varese. Assistenti: Cavallina/Emmanuele. VAR: Marini/Marchetti.

Ammoniti: 4′ Curto (E), 37′ Carboni (E), 43′ Popov (E), 44′ Reinhart (R).

A cura di Vincenzo Buono