“Conte è uscito dalla sua comfort zone, ecco perchè”

By Emanuele Arinelli
Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista Marco Bucciantini ha parlato del Napoli dopo l’amichevole vinta 2-1 contro l’Olympiacos. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

 

Difficile rinunciare ai FabFour?

Perciò puoi pensare ad Elmas per completare il pacchetto. I gol il Napoli li ha sempre fatti al centro, dai lati ne ha trovati pochi. Conte dopo 20 giorni a Torino trovò la quadra ed il Napoli esplose.

Capiterà anche quest’anno, Conte è uscito dalla sua comfort zone, il vantaggio del Napoli sulle altre è McTominay-De Bruyne e devi farli giocare insieme. Per farlo servono 4 centrocampisti perché ti servono quei due Lobotka-Anguissa dietro che sono la polpa del Napoli. Il Napoli piano piano si aggiusta, si parte con un mercato ideale, poi ti aggiusti in base agli acquisti, le spese, i procuratori che incontri, le amichevoli”.

