NewsCalcio

Con il problema Lukaku salta il FAB FOUR

By Giuseppe Sacco
0

L’infortunio di Lukaku, uno dei leader investiti pubblicamente da Conte nonché il riferimento dei codici offensivi, è un incantesimo che spezza il fluido avvertito nell’aria sin dai primi minuti: Napoli con il 4-4-1-1, per la prima volta dall’inizio e per la prima con Anguissa, Lobotka, McTominay e De Bruyne insieme. Già, KDB: un moto perpetuo. Un ragazzino di 34 anni che trovi ovunque a pressare, costruire, legare il gioco e aprire il compasso con la solita intelligenza e innata classe. Nel finale, quando esce Lucca per esigenze di gestione, fa anche il falso nove. Anguissa non è da meno, anzi è una furia, ma è la mole di gioco costruita dai quattro centrocampisti a convincere: il possesso diventa dominio e nasce un album di chance. E non solo: aggrediscono e riaggrediscono tutti. Tutti, garantendo equilibrio: un indizio di formazione credibile verso il Sassuolo. E se per McT, Lobo e Frank è la normalità, a sorprendere è l’intensità di Kevin: su un centrale nel primo pressing e sempre nel ritmo. È proprio da una sua pressione, tra l’altro, che nasce l’azione dell’infortunio di Rom.  

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Nei palmares personali (24) KDB la fa da padrone, lo segue con 10 un acquisto…

News

Le condizioni di Lukaku stuzzicano l’idea di un nuovo innesto in attacco

News

CdS Campania – “DIOUF L’IDEA”. Allarme Lukaku. Casting…

News

Nicola Binda: “De Bruyne è un patrimonio del calcio che serve tenersi stretto”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.