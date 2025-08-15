NewsCalcioIn Evidenza

Compagnoni: “Per completare il pacchetto manca uno di stazza a centrocampo”

By Emanuele Arinelli
0

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista e telecronista Maurizio Compagnoni ha parlato del Napoli nel day after dell’ultimo test contro l’Olympiacos vinto per 2-1. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

 

“Il Napoli sta provando a far coesistere i suoi quattro fantastici centrocampisti, è scommessa di Conte: Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne, formidabili, infatti li chiamano i Fab Four.

Non è facile farli giocare insieme, soprattutto McTominay e De Bruyne, ma sono così forti, e Conte e così bravo, che presto una soluzione la troveranno. Già ieri s’è visto un netto miglioramento. 

 

Qualcosa manca?

Manca pochissimo, la nostra squadra mercato dà per scontati gli arrivi di Gutierrez e Juanlu, in difesa sono messi benissimo, pure davanti sono tanti. Alternando i sistemi di gioco potrebbero anche bastare quelli che già ci sono, Neres, Lang e Politano, ma anche Spinazzola ha fatto bene lì.

Forse per completare il pacchetto manca uno di stazza a centrocampo oltre a Gilmour, c’è Diouf che potenzialmente è molto forte, c’è da lavorarci ma ha grandi potenzialità”.

