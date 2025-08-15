NewsCalcio

CdS – Napoli-Olympiacos, le conferme si chiamano Lucca e Politano

By Emilia Verde
Il Napoli ha giocato ieri, al Teofilo Patini di Castel Di Sangro, l’ultima amichevole estiva contro l’Olympiacos, vincendo per 2-1, gol di Politano e la new entry Lorenzo Lucca. Il Corriere dello Sport scrive: “Le conferme si chiamano Politano e Lucca: il primo parte titolare a destra e non solo segna l’1-0 con uno splendido giro di sinistro, ma nel 4-5-1 della fase difensiva – solo a tratti 5-4-1 – è inesauribile. Lorenzo, invece, l’ha fatto ancora: marca il 2-0, quarto gol da capocannoniere estivo del Napoli, e vive un’altra serata da centravanti concreto che ne rafforza la convinzione. Ne servirà tanta da oggi: senza Lukaku, toccherà a lui reggere il peso dell’attacco”.

