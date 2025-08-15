CdS Campania – “DIOUF L’IDEA”. Allarme Lukaku. Casting continuo la nuova idea a centrocampo

Il ritiro è finito: Antonio e De Laurentiis trascorreranno la pausa insieme a Ischia Il mediano del Lens è under e utile anche per le liste.

Factory della Comunicazione

Sempre in lizza un vecchio amico di nome Elif Elmas, 25 anni (26 il 24 settembre). È lui, campione d’Italia con il Napoli nel 2023, l’obiettivo primario. Poi, in attesa che si sblocchi con il Siviglia la storia infinita di Juanlu Sanchez, una trattativa che in Andalusia ormai definiscono “culebron ” , soap opera, riparte la caccia a un centrocampista. Al fianco dei soliti identikit, il club ha cominciato a valutare attentamente il francese Andy Diouf del Lens, 22 anni. Un under, e dunque utile anche per le liste. Ma è un capitolo da aggiungere al librone. Fonte: CdS