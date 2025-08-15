CalcioIn EvidenzaMercato

Alfonso Stellittano, agente Diouf: “Ha doti fisiche e tecniche, ma soprattutto una mentalità vincente e un DNA da killer”

By Emanuele Arinelli
Il procuratore Alfonso Stellittano nel 2023 parlava così del suo assistito, Andy Diouf, centrocampista del Lens nel mirino del Napoli. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

“Alcuni lo accostano al primo Pogba, altri a Rabiot. Ma a me non piacciono i paragoni: Andy Diouf è Andy Diouf, un giocatore unico, fresco. Il perfetto identikit del centrocampista moderno. Ha doti fisiche e tecniche, ma soprattutto una mentalità vincente e un DNA da killer, in senso buono”, le sue parole a Gianluca Di Marzio. “Ha doti atletiche fuori dal comune. Sicuramente in futuro giocherà in un top club e in tanti gli hanno già messo gli occhi addosso.

Serie A?

Un giorno mi piacerebbe portare in Italia un giocatore di qualità come Andy”.

 

