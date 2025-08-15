Alfonso Stellittano, agente Diouf: “Ha doti fisiche e tecniche, ma soprattutto una mentalità vincente e un DNA da killer”

Il procuratore Alfonso Stellittano nel 2023 parlava così del suo assistito, Andy Diouf, centrocampista del Lens nel mirino del Napoli. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

“Alcuni lo accostano al primo Pogba, altri a Rabiot. Ma a me non piacciono i paragoni: Andy Diouf è Andy Diouf, un giocatore unico, fresco. Il perfetto identikit del centrocampista moderno. Ha doti fisiche e tecniche, ma soprattutto una mentalità vincente e un DNA da killer, in senso buono”, le sue parole a Gianluca Di Marzio. “Ha doti atletiche fuori dal comune. Sicuramente in futuro giocherà in un top club e in tanti gli hanno già messo gli occhi addosso.

Serie A?

Un giorno mi piacerebbe portare in Italia un giocatore di qualità come Andy”.