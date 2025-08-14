Vergara, restare per essere jolly e studiare da KdB e Politano

Ieri, durante la conferenza stampa, mister Conte ha parlato anche di Antonio Vergara, giovane talento azzurro. Ha chiaramente detto che gli piacerebbe trattenerlo…Ne scrive Il Mattino: “Perché trattenerlo in rosa? Perché Vergara potrebbe essere il jolly ideale per l’allenatore azzurro. In carriera ha sempre giocato sulla trequarti o ai lati dell’attacco. Nell’ultimo campionato con la Reggiana ha mostrato tutta la sua duttilità da trequartista nell’albero di Natale o da esterno nel 4-3-3. Ma in azzurro potrebbe anche arretrare il raggio d’azione fungendo da mezz’ala offensiva, ruolo in cui il Napoli ha il “solo” De Bruyne con quelle caratteristiche. Vergara potrebbe iscriversi alla scuola di Kdb o studiare da Politano.

In ogni caso, due maestri eccellenti. Nelle amichevoli estive che lo hanno visto protagonista, il talento di Fratta ha giocato effettivamente così: Conte lo ha utilizzato – soprattutto nelle riprese di Dimaro – in mezzo al campo. Come alternativa ai vari McTominay, Anguissa, De Bruyne appunto. Sui social è diventato virale nelle scorse ore per uno stop a seguire contro il Sorrento che ha portato poi al gol di Lukaku e che ha ricordato gli esordi di un giovane Cassano a Bari. Stesso nome ma palcoscenici diversi. Chissà che il futuro non parta da uno stop.”

Factory della Comunicazione