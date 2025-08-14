ULTIM’ORA – Rrahmani pronto a legarsi a vita al Napoli! Rinnovo fino al 2029 e ingaggio top, respinti assalti esteri

Secondo quanto riferito dal portale CalcioNapoli24.it Amir Rrahmani ha accettato la proposta di rinnovo fattagli recapitare dal Napoli e sta per firmare il tanto atteso rinnovo di contratto che lo legherà in azzurro fino al 30 giugno 2029 (l’attuale ha scadenza nel 2027).

Un contratto a vita dunque per il kosovaro, che alla scadenza nel 2029 avrà quasi 36 anni. C’è di più però, infatti il difensore azzurro andrà praticamente quasi a raddoppiare il suo stipendio (attualmente percepisce 1.8 milioni annui netti) diventando quindi uno dei più pagati della rosa azzurra.

L’annuncio e la firma dovrebbero arrivare, salvo sorprese, a fine sessione di mercato estiva.

Riconoscimento ottenuto dopo numerose offerte rifiutate in estate dal kosovaro. Il Tottenham era pronto a fare carte false per lui, provandoci ben due volte nel corso dell’estate. Poi c’hanno provato alcuni club dell’Arabia Saudita e una big della Bundesliga e una big di Serie A. Tutte offerte rispedite al mittente per restare al Napoli.

Peraltro il tecnico Antonio Conte stravede per lui e ha contribuito fortemente al suo rinnovo di contratto, svelando anche in conferenza stampa a Dimaro quanto Rrahmani sia fondamentale nell’assetto del suo Napoli e di quanto si tratti di uno dei giocatori più importanti anche in chiave spogliatoio.

Fonte: calcionapoli24.com