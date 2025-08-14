NewsCalcioCalcio Estero

Sky Sport 2025/26: Champions, coppe europee e calcio in diretta totale

By Emanuela Menna
0

Sky Sport lancia la stagione 2025/26 con una copertura completa di calcio italiano e internazionale. La Champions League parte il 16 settembre con Napoli, Inter, Atalanta e Juventus, con 185 delle 203 partite in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, fino alla finale del 30 maggio 2026 a Budapest. Tutte le partite di Europa League (Roma e Bologna) e Conference League (Fiorentina dal 2 ottobre) saranno trasmesse in esclusiva grazie a Diretta Gol.

Factory della Comunicazione

La stagione include anche le qualificazioni ai Mondiali 2026, la Serie A Women’s Cup dal 22 agosto, la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia dai quarti di finale. Nascono nuovi format come Sky Sport Skill e tornano le analisi di Sky Sport Tech, mentre su Sky Sport 24 ci saranno studi live sette giorni su sette, cronache dai campi, programmi come Il Club e Calciomercato-l’originale, e il nuovo podcast 90/10 di Stefano Borghi.

Il palinsesto si arricchisce con commenti e analisi di grandi nomi del calcio come Del Piero, Bergomi, Boban, Capello, Costacurta, Di Canio e molti altri. Lo spot sulle Coppe europee è firmato dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino insieme a Fabio Caressa.

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Buongiorno torna in campo: primo assaggio con il Napoli dopo l’infortunio

News

Politano illumina l’amichevole: gol spettacolare contro l’Olympiacos

News

Sky lancia la nuova stagione calcistica: dirette, campionati e grandi novità

News

RIVIVI LIVE ore 18,00: Napoli-Olympiakos- (2-1) qualche passo avanti

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.