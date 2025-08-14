Sky Sport 2025/26: Champions, coppe europee e calcio in diretta totale

Sky Sport lancia la stagione 2025/26 con una copertura completa di calcio italiano e internazionale. La Champions League parte il 16 settembre con Napoli, Inter, Atalanta e Juventus, con 185 delle 203 partite in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, fino alla finale del 30 maggio 2026 a Budapest. Tutte le partite di Europa League (Roma e Bologna) e Conference League (Fiorentina dal 2 ottobre) saranno trasmesse in esclusiva grazie a Diretta Gol.

La stagione include anche le qualificazioni ai Mondiali 2026, la Serie A Women’s Cup dal 22 agosto, la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia dai quarti di finale. Nascono nuovi format come Sky Sport Skill e tornano le analisi di Sky Sport Tech, mentre su Sky Sport 24 ci saranno studi live sette giorni su sette, cronache dai campi, programmi come Il Club e Calciomercato-l’originale, e il nuovo podcast 90/10 di Stefano Borghi.

Il palinsesto si arricchisce con commenti e analisi di grandi nomi del calcio come Del Piero, Bergomi, Boban, Capello, Costacurta, Di Canio e molti altri. Lo spot sulle Coppe europee è firmato dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino insieme a Fabio Caressa.

Fonte: Il Mattino