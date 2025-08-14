Sky lancia la nuova stagione calcistica: dirette, campionati e grandi novità

Secondo Il Mattino, Sky inaugura la nuova stagione calcistica con un palinsesto ricchissimo: 2000 partite, 4000 ore di diretta, di cui 580 dedicate a studi e approfondimenti live. Il programma include Serie A, Serie C, campionati esteri (Ligue 1, Premier League, Bundesliga), calcio femminile, qualificazioni ai Mondiali 2026 e Coppe europee.

Tra le novità, Paolo Sorrentino presenta con Fabio Caressa la campagna per il ritorno delle competizioni continentali, con le immagini di San Siro deserto di notte.

La stagione parte con la Supercoppa UEFA tra PSG e Tottenham a Udine, seguita dalla Serie A dal 23 agosto (tre partite su dieci in slot serali, con almeno 30 delle migliori 76 gare e quattro scontri diretti tra le big). La Serie C inizia il 22 agosto, mentre i campionati esteri partono il 15 agosto (Ligue 1 e Premier League) e la Bundesliga il 22 agosto.

