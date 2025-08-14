Serse Cosmi: “E’ il Napoli la squadra da battere”

L’allenatore Serse Cosmi è stato intervistato da Radio TV Lega Serie A, emittente per la quale è stato confermato nella squadra dei talent per il terzo anno. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

Tra gli argomenti sui quali è stato interrogato Cosmi, anche la squadra favorita per vincere la prossima Serie A:

“È sempre molto particolare dire queste cose in agosto. Logico il Napoli sia la squadra da battere da campione in carica. L’Inter lo stesso, già lo scorso anno avrebbe potuto dare la zampata decisiva e vincere il secondo Scudetto consecutivo ma per vari motivi non ci è riuscita. Anche Milan e Juve si sono avvicinati notevolmente e poi ultimamente c’è sempre qualche sorpresa. Vedo bene la Fiorentina che lo scorso anno ha parzialmente deluso ma in questa stagione può decisamente alzare il livello”.