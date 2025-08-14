RIVIVI LIVE ore 18,00: Napoli-Olympiakos- (2-1) qualche passo avanti

Premi f5 per aggiornare la pagina

Factory della Comunicazione

Dopo minuti di recupero finisce la gara

90′ errore di Milinkovic che prende gol

84′ Entra Buongiorno

82′ scaldati i guantoni di Milinkovic che salva la porta

80′ tra gli applausi esce Politano entra Spinazzola

78′ De Bruyne falso nove. Il Napoli passa al 4-3-3 con De Bruyne prima punta, falso nove.

74′ Poco da raccontare fino ad ora

52′ una grande giocata di De Bruyne per McTominay che serve Lucca a porta vuota: è 2-0

Inizia IL 2°TEMPO

Dalle prim e news per Lukaku risentimento quadricipite coscia sx

Secondo tempoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Termina il primo tempo. Paura anche per De Bruyne indolenzito dopo un contrasto di gioco. Ma il campione belga si rialza.

Un minuto di recupero

41′ Occasione Olympiakos! Lobotka sbaglia, pallone che arriva El Kaabi, nulla di fatto

34′ El Kaabi viene ammonito per un brutto fallo su Rrahmani. Nervosissimo Conte, a muso duro contro El Kabi:

30′ Infortunio Lukaku-gran tiro parato. Ma il bomber si accascia dopo aver calciato. Guaio muscolare per il bomber belga

25′ Ammonito De Bruyne

26′ Ammonito Hezze

16′ GOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL bellissimo tiro giro di Matteo Politano

10′ Partita di possesso palla in avvio, di prove di intesa e di movimenti senza palla. Più un allenamento che un vero match

Iniziata la gara a Castel di Sangro. Napoli con la nuova maglia color caffè e Olympiacos con la tradizionale divisa biancorossa.

1′ batte il Napoli

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le foto dall’inviato Giovanni Gambardella

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, De Bruyne, Politano, Lukaku, Mctominay.

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Botis, Ortega, Pirola, Retsos, Costinha, Scipioni, Hezze, Ciquinho, Pnevmonidis, Rodinei, El Kaabi.

Piove a Castel di Sangro nell ultima mattina di allenamento per gli azzurri. Una seduta a porte chiuse prima dell’amichevole con l’Olimpyakos in programma oggi alle 18. Il paese abruzzese è già invaso da una marea di tifosi azzurri arrivati da Napoli per trascorrere la giornata e assistere al match. Tutto esaurito: 7.200 spettatori.

Dove vedere Napoli-Olympiakos in tv e streaming:

Il test match Napoli-Olympiakos, sarà a disposizione sempre ed esclusivamente a pagamento sulle emittenti Sky primafila, Dazn e One Football. Per visionare la singola partita non basterà possedere l’abbonamento ordinario, ma servirà acquistarla al prezzo di 9,99 euro.

Meteo

Napoli-Olympiakos, le statistiche e i precedenti

Appena 2 i confronti in gare ufficiali tra i due club. Napoli e Olympiakos si sono infatti affrontate nella lontana stagione 1979-80, quasi 46 anni fa, in occasione dei 32esimi di finale di quella che ai tempi si chiamava Coppa UEFA. A spuntarla furono gli azzurri grazie al risultato di 2-1 cumulato tra andata e ritorno. A queste due gare va però aggiunta anche la più recente l’amichevole disputata in data agosto 2012 nell’allora San Paolo, sotto la gestione Mazzarri, e terminata sempre con una vittoria del Napoli, per 3-0. Proseguirà la tradizione favorevole?