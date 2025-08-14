NewsCalcioNapoli

Politano illumina l’amichevole: gol spettacolare contro l’Olympiacos

By Emanuela Menna
0

Matteo Politano ha brillato nell’amichevole Napoli-Olympiacos, segnando il gol del vantaggio al 16’ con un bellissimo tiro a giro di sinistro su assist di Anguissa. La sua prestazione è stata caratterizzata da vivacità e intensità, risultando decisiva nel primo tempo. Dopo la partita, Politano ha dichiarato a Radio Crc: “Siamo contenti di aver battuto una squadra forte come l’Olympiacos, abbiamo lavorato tanto durante questo ritiro. Ho fatto un bel gol e mi fa piacere. Ora ci riposeremo qualche giorno per poi riprendere il lavoro in vista della gara contro il Sassuolo. Ora pensiamo un po’ a riposarci”

