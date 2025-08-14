CalcioNapoliNews

Passerella "greca" finale, poi il rompete le righe

By Gabriella Calabrese
Cala il sipario sul ritiro di Castel di Sangro. Ultimo atto la gara amichevole di oggi alle 18.00 in un Teofilo Patini come sempre sold out. Dopo il match un paio di giorni di stop. Scrive il CdS: “La passerella finale con i greci, però, avrà giocoforza un valore diverso. In linea con quello delle sfide con Brest e Girona: sarà un esame molto più indicativo e soprattutto regalerà dettagli tecnici e tattici rilevanti in vista della prima di campionato. In quest’ottica, saranno decisamente interessanti anche le scelte della formazione che Conte schiererà oggi dall’inizio: il tecnico sta lavorando ormai da tempo a due sistemi di gioco, coniugando con il 4-3-3 anche la formula con i Fab Four di centrocampo. Una sorta di 4-4-2 plastico con Anguissa, Lobotka, McTominay più defilato a sinistra e De Bruyne a sostegno di Lukaku. Mancherà Buongiorno, giunto ormai sul rettilineo finale dopo l’intervento per groin pain – dolore inguinale – eseguito a inizio luglio: il rientro in pianta stabile è in vista”

