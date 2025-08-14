Olympiakos, tra gli ex c’è anche Albertino Bigon
L’Olympiakos è la squadra greca più titolata a livello nazionale con 48 scudetti, 4 supercoppe e 29 coppe di Grecia. Una storia lunga e con tante stelle internazionali che hanno vestito la casacca biancorossa negli anni come Blochin, Protasov, Detari, Rivaldo, Karembeu, Galletti, Kovacevic, Ledesma.
Diversi anche gli italiani che hanno seduto in panchina o hanno giocato. Nella stagione 1999-2000 fu la volta di Albertino Bigon, tecnico dei greci dal 16 novembre al 10 aprile.
Anche Enzo Maresca, tecnico campione del mondo per club con il Chelsea ha giocato per un anno, nel 2009, nelle fila biancorosse da titolare e per l’intera stagione. Infine c’è ancora in rosa l’ex difensore della Salernitana, Lorenzo Pirola.