Olympiakos, tra gli ex c’è anche Albertino Bigon

L’ Olympiakos è la squadra greca più titolata a livello nazionale con 48 scudetti, 4 supercoppe e 29 coppe di Grecia. Una storia lunga e con tante stelle internazionali che hanno vestito la casacca biancorossa negli anni come Blochin, Protasov, Detari, Rivaldo, Karembeu, Galletti, Kovacevic, Ledesma.