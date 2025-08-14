Nome nuovo, ma non troppo: Zirkzee; lo United apre alla partenza

Come si suol dire in questi casi, a volte ritornano. E quando alcuni nomi ritornano, se ne parla e se ne scrive. Infatti, per l’attacco azzurro spunta un nome a sorpresa che sorpresa non è: Joshua Zirkzee, reduce da un anno non brillante in Premier. Ne scrive Il Mattino: “E attenzione a un’altra vecchia pista: Joshua Zirkzee. Amorin e il Manchester United si sono stufati dell’ex Bologna e aprono alla sua partenza. Il Napoli lo ha cercato a lungo a gennaio. Le parole di Conte hanno ribadito il perimetro delle operazioni finanziarie del Napoli: cartellino da massimo 30 milioni e tetto di ingaggi da 6,5 milioni lordi. Il budget c’è ed è di circa 60 milioni”.

