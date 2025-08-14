Nel ranking europeo, gli azzurri lontanissimi dal podio

Il Mattino fa luce riguardo alla situazione del Napoli nel ranking Uefa.

Factory della Comunicazione

“Il giorno da segnare in rosso sul calendario è giovedì 28 agosto, è in quella data che i tifosi europei scopriranno quali club affronterà la squadra del cuore nella prossima Champions League. Ed è sempre in quella data che anche i tifosi del Napoli potranno scoprire le avversarie europee degli azzurri nei prossimi quattro mesi di campo. Un ritorno tanto atteso dopo un anno di assenza, con un format diverso da quello lasciato due anni fa. Un torneo che vedrà il Napoli partire da dietro: gli azzurri, infatti, in questo momento sono al 35° posto del Ranking Uefa aggiornato. Significa che la squadra di Conte sarà in terza fascia (a meno di sorprese dell’ultimo minuto) ai sorteggi di fine mese, con almeno due top club da affrontare e altre due squadre di sicuro valore davanti a sé. In ogni caso, per avere un quadro più preciso, bisognerà aspettare la conclusione delle qualificazioni in atto, cominciate diverse settimane fa e ormai prossime alla conclusione. L’assenza europea dello scorso anno ha pesato: Lukaku e compagni sono l’ottava squadra italiana in Europa. Davanti ci sono Inter e Roma, Atalanta e Milan, Lazio, Juventus e pure la Fiorentina visti i risultati eccellenti dei viola in Conference League. Il Napoli conta oggi 51mila punti totali, a poca distanza dal Villarreal e dalla Juventus che precedono in graduatoria, e deve recuperare terreno dopo la stagione senza apparizioni fuori dai confini”.