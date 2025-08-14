Napoli, torna in auge un profilo dall’Olanda per le corsie esterne

Nelle ultime ore, in casa Napoli è tornato di moda un profilo già individuato agli albori della finestra di mercato, un esterno d’attacco di grande prospettiva ma già in grado di poter dare il suo contributo per il presente. Secondo il portale TMW, che riprende il quotidiano Tuttosport di oggi in edicola, l’ultima idea emersa dalla short list del ds Manna risponde all’identikit di Mika Godts, 20enne belga in forza all’Ajax. Ma restano in corsa anche Elmas del Lipsia (sarebbe un ritorno dopo un anno e mezzo) e Chiesa del Liverpool, sebbene una sua permanenza nel Merseyside non sia da escludere a priori.

Godts, intanto, è valutato dall’Ajax sui dieci milioni di euro. Difficile immaginare un ruolo da titolare indiscusso nelle gerarchie di Antonio Conte, ma date le recenti cessioni potrebbe ritrovarsi nelle rotazioni. Elemento da non sottovalutare: è un Under, dunque non occuperebbe slot per la registrazione in Serie A.