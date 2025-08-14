NewsCalcioMercato

Napoli, per il centrocampo torna in auge il nome di Giorgi Sudakov

By Emilia Verde
Il Napoli deve sistemare il centrocampo prima che inizi il campionato, e oltre ai soliti nomi torna in auge quello di Giorgi Sudakov. Il Corriere dello Sport scrive: “Anche perché, oltre ai soliti Musah e Miretti per il centrocampo (ieri nell’amichevole contro la Next Gen il giocatore di Tudor è uscito per un problema fisico), nelle valutazioni di questi giorni è tornato in auge anche il nome di Giorgi Sudakov dello Shakhtar che ieri sui social ha ricordato il papà appena scomparso all’età di 50 anni. L’ucraino, anni 22, piace da tempo al Napoli. La prima offerta risale al gennaio 2024, ora su di lui c’è anche il Benfica che si muove da tempo. Talento cristallino, grande qualità sulla trequarti, visione di gioco, assist e gol per Sudakov. Un altro nome nell’elenco del ds Manna. Presto sarà tempo di scelte anche in base alle necessità tattiche. Le idee sono diverse e c’è ancora tempo prima di una decisione”.

