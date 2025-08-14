CalcioNapoliNews

Napoli – Olympiacos 2-1: test convincente a Castel di Sangro, ma preoccupa l’infortunio di Lukaku

By Emanuela Menna
CASTEL DI SANGRO – Una calda serata d’agosto, un pubblico appassionato e il clima da amichevole di lusso che si trasforma presto in un vero e proprio banco di prova. Il Napoli supera 2-1 l’Olympiacos nell’ultimo test precampionato, ma la gioia per la vittoria è smorzata dalla nota amara dell’infortunio di Romelu Lukaku, uscito anzitempo per un problema muscolare.

LA PARTITA – Gli azzurri partono con personalità, spinti dal pubblico di Castel di Sangro. Al 15’ del primo tempo è Matteo Politano a sbloccare il risultato: inserimento perfetto e destro preciso sul secondo palo, che lascia immobile il portiere greco. Il Napoli gioca con ritmo e idee, tenendo bene il campo. L’Olympiacos, ordinato e fisico, prova a reagire ma Milinkovic-Savic tra i pali è sempre attento.

La ripresa si apre con un cambio forzato: Lukaku, dolorante, lascia il posto a Lorenzo Lucca. L’attaccante non impiega molto a mettersi in mostra: al 52’ riceve un assist millimetrico di McTominay e, con freddezza, batte il portiere avversario per il 2-0.

Il match sembra in ghiaccio, ma al 91’ una disattenzione tra Milinkovic-Savic e Rrahmani regala palla a Chiquinho, che accorcia le distanze per l’Olympiacos. Un gol che serve più da monito che da vera minaccia, visto che il triplice fischio arriva poco dopo.

L’EPISODIO CHE PREOCCUPA – L’infortunio di Lukaku è l’unica vera ombra della serata. Il belga si è fermato dopo uno scatto, toccandosi la coscia destra. Lo staff medico parlerà nelle prossime ore, ma l’impressione è che si tratti di un problema muscolare da valutare attentamente, soprattutto in vista dell’inizio del campionato.

I MIGLIORI IN CAMPO PER RUOLO
– Portiere: Milinkovic-Savic – sicuro e reattivo, nonostante l’episodio finale.
– Difensore: Giovanni Di Lorenzo – leader silenzioso, impeccabile in copertura e propositivo in avanti.
– Centrocampista: ex aequo McTominay e De Bruyne – il primo per l’assist e la quantità, il secondo per la qualità e la visione di gioco.
– Attacco: Lorenzo Lucca – entra e segna, mostrando freddezza e istinto sotto porta.

Il Napoli chiude così il ritiro con una vittoria e indicazioni positive, ma con un campanello d’allarme legato alle condizioni di Lukaku. Ora la testa è rivolta all’esordio ufficiale, con la consapevolezza di avere una rosa competitiva e in crescita.

A cura di Giovanni Mirengo

