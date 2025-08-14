NewsCalcioMercato

Napoli, Conte fa il punto sul mercato: urgono rinforzi. Un solo slot Over disponibile per esterno o centrocampista

By Emanuela Menna
0

Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato ha commentato su YouTube  la conferenza stampa di Antonio Conte al termine del ritiro del Napoli. Schira fa il punto sul mercato della squadra, riportando le necessità espresse dallo stesso Conte: manca ancora un esterno offensivo (Ndoye era un obiettivo poi sfumato), un centrocampista (si valuta Vergara, ma si fanno anche i nomi di Miretti e Musah), un terzino sinistro (praticamente preso Gutierrez, che lunedì farà le visite mediche a Villa Stuart) e un terzino destro (il favorito è Juanlu Sanchez, giocatore Under).

Factory della Comunicazione

Infine, si sottolinea che il Napoli ha un solo slot disponibile per un giocatore Over, da destinare o all’esterno offensivo o al centrocampista. Per la posizione di centrocampista Under, sono stati valutati diversi profili già proposti al club.

Potrebbe piacerti anche
News

Sky Sport 2025/26: Champions, coppe europee e calcio in diretta totale

Calcio

Buongiorno torna in campo: primo assaggio con il Napoli dopo l’infortunio

News

Politano illumina l’amichevole: gol spettacolare contro l’Olympiacos

News

Sky lancia la nuova stagione calcistica: dirette, campionati e grandi novità

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.