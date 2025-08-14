Napoli, Conte fa il punto sul mercato: urgono rinforzi. Un solo slot Over disponibile per esterno o centrocampista

Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato ha commentato su YouTube la conferenza stampa di Antonio Conte al termine del ritiro del Napoli. Schira fa il punto sul mercato della squadra, riportando le necessità espresse dallo stesso Conte: manca ancora un esterno offensivo (Ndoye era un obiettivo poi sfumato), un centrocampista (si valuta Vergara, ma si fanno anche i nomi di Miretti e Musah), un terzino sinistro (praticamente preso Gutierrez, che lunedì farà le visite mediche a Villa Stuart) e un terzino destro (il favorito è Juanlu Sanchez, giocatore Under).

Infine, si sottolinea che il Napoli ha un solo slot disponibile per un giocatore Over, da destinare o all’esterno offensivo o al centrocampista. Per la posizione di centrocampista Under, sono stati valutati diversi profili già proposti al club.