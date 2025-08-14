Mercato Napoli: infortunio per Miretti, la situazione
Infortunio per Fabio Miretti. Dopo aver rimediato un problema muscolare durante l’amichevole Juventus-Next Gen, il classe 2003 è stato sottoposto nella giornata di giovedì 14 agosto ad accertamenti radiologici presso il Jmedical. “Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra”.
Il Napoli, secondo quanto riportato da Sky Sport, è ancora alla ricerca di un riforzo a centrocampo e i nomi sono due nella lista di Manna: Musah e Miretti. Se il giocatore del Milan dovesse andare al Nottingham Forest, il club azzurro andrebbe a puntare su classe 2003, per cui è stata fatta un’offerta da 14 milioni di euro.