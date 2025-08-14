Mercato Napoli: infortunio per Miretti, la situazione

Infortunio per Fabio Miretti . Dopo aver rimediato un problema muscolare durante l’amichevole Juventus-Next Gen, il classe 2003 è stato sottoposto nella giornata di giovedì 14 agosto ad accertamenti radiologici presso il Jmedical . “Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra”.

Il Napoli, secondo quanto riportato da Sky Sport, è ancora alla ricerca di un riforzo a centrocampo e i nomi sono due nella lista di Manna: Musah e Miretti. Se il giocatore del Milan dovesse andare al Nottingham Forest, il club azzurro andrebbe a puntare su classe 2003, per cui è stata fatta un’offerta da 14 milioni di euro.