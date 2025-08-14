TURIN, ITALY - MAY 16: Fabio Miretti of Juventus runs with the ball during the Serie A match between Juventus and SS Lazio at Allianz Stadium on May 16, 2022 in Turin, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
Mercato Napoli: infortunio per Miretti, la situazione

By Emanuele Arinelli
Infortunio per Fabio Miretti. Dopo aver rimediato un problema muscolare durante l’amichevole Juventus-Next Gen, il classe 2003 è stato sottoposto nella giornata di giovedì 14 agosto ad accertamenti radiologici presso il Jmedical. “Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra”.

Il Napoli, secondo quanto riportato da Sky Sport, è ancora alla ricerca di un riforzo a centrocampo e i nomi sono due nella lista di Manna: Musah e Miretti. Se il giocatore del Milan dovesse andare al Nottingham Forest, il club azzurro andrebbe a puntare su classe 2003, per cui è stata fatta un’offerta da 14 milioni di euro.

