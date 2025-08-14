Mercato Napoli – Il ritorno di Elmas potrebbe non essere solo una suggestione

Il Napoli si muove ancora sul mercato, che in questi giorni sta diventando più frenetico per l’avvicinarsi dell’inizio di campionato, e il nome di Eljif Elmas, ex azzurro, potrebbe non essere solo una suggestione, come sottolinea il Corriere dello Sport. “A volte ritornano e il nome di Eljif Elmas non è solo una suggestione di mezza estate. Per il Napoli potrebbe davvero essere lui, uno degli uomini simbolo dello scudetto del 2023, il rinforzo giusto per offrire a Conte un’alternativa valida a centrocampo ma anche sulla trequarti e sugli esterni, un jolly capace di ricoprire più ruoli come la sua lunga esperienza azzurra aveva raccontato. Elmas è un nome caldo, certo non l’unico in un ventaglio di scelte e ipotesi che abbraccia vari ruoli per completare l’organico a disposizione di Conte”.

Factory della Comunicazione