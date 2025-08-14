elmas
NewsCalcioMercato

Mercato Napoli – Il ritorno di Elmas potrebbe non essere solo una suggestione

By Emilia Verde
0

Il Napoli si muove ancora sul mercato, che in questi giorni sta diventando più frenetico per l’avvicinarsi dell’inizio di campionato, e il nome di Eljif Elmas, ex azzurro, potrebbe non essere solo una suggestione, come sottolinea il Corriere dello Sport. “A volte ritornano e il nome di Eljif Elmas non è solo una suggestione di mezza estate. Per il Napoli potrebbe davvero essere lui, uno degli uomini simbolo dello scudetto del 2023, il rinforzo giusto per offrire a Conte un’alternativa valida a centrocampo ma anche sulla trequarti e sugli esterni, un jolly capace di ricoprire più ruoli come la sua lunga esperienza azzurra aveva raccontato. Elmas è un nome caldo, certo non l’unico in un ventaglio di scelte e ipotesi che abbraccia vari ruoli per completare l’organico a disposizione di Conte”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Conte non ha dubbi: “Beukema sarà il Rrahmani di domani”

News

LIVE ore 18,00: Napoli/Olympiakos, diretta testuale su ilnapolionline.com

News

Conte e il mercato: “Il presidente si aspetta di completare la rosa”

News

Conte sulla questione portieri: “Milinkovic-Savic e Meret si divideranno le…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.