Lukaku- Le condizioni dell’attaccante belga
C’è molta apprensione nell’ambiente Napoli per via dell’infortunio occorso a Romelu Lukaku nel corso dell’amichevole con l’Olympiakos. Il centravanti azzurro ha accusato il problema subito dopo aver tentato un tiro in porta. Il belga ha lasciato il campo intorno alla mezzora per far posto a Lorenzo Lucca.
Sky fa sapere che per Lukaku si tratta di un risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra e che nel weekend si sottoporrà agli esami strumentali per carpire l’entità dell’infortunio e stabilire i tempi di recupero.
Visualizza questo post su Instagram