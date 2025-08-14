Lukaku: “Io e De Bruyne ci vogliamo bene e si vede anche in campo. Olympiakos? Si gioca per vincere!”

Ogni squadra di Conte ha Lukaku, più altri dieci. «Con l’esperienza il gioco diventa più lento per me, è più facile leggere le partite tatticamente e mi preparo con lo staff molto bene. Vediamo molti video sulle altre squadre e poi davanti alla porta cerco di rimanere sempre con la freddezza giusta per metterla dentro. La Champions? Al momento penso solo alla prima partita del campionato: abbiamo lavorato tanto, abbiamo ancora una settimana per prepararci bene ed io aspetto l’inizio della Serie A». Con De Bruyne ha giocato 79 volte con il Belgio. «Da quando siamo bambini ci conosciamo e ci vogliamo bene: penso che si veda anche in campo. Lucca? Ha fatto tanti gol in questo ritiro, tatticamente e fisicamente si sta impegnando molto in questi ritiri. Penso che sia un giocatore che può aiutare la squadra, deve continuare così: lo aiuteremo ad integrarsi».

Poi ammette l’importanza dell’avventura a Napoli. «Qui ho avuto la possibilità di avere una nuova vita: molte persone mi avevano dato per finito, a Napoli mi hanno dato l’energia per continuare. Questo aiuto che danno a tutta la squadra è molto bello, per questo mi fermo sempre per salutare e applaudire la gente. Ogni volta». Infine la sfida di oggi, l’ultimo test della pre-season. «Siamo sulla strada giusta, penso che dobbiamo continuare come nelle ultime gare. Ovviamente dobbiamo ancora migliorare fisicamente e tatticamente, ma questa è la parte bella del calcio: con l’Olympiakos è una partita in cui possiamo dimostrare le cose che sappiamo fare». E poiché vincere aiuta a vincere, anche nelle gare tra le montagne e senza i tre punti in palio, Big Rom chiarisce: «È un amichevole, vero, ma si gioca per vincere e noi dobbiamo vincere».

Fonte: Il Mattino